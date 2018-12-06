核後端基金重估 經費暴增1375億

2018-12-06

2025年須提撥充足4728億

缺口恐由電價攤提或編列預算

〔記者林菁樺、李欣芳／台北報導〕核一廠一號機運轉執照於昨日正式到期，根據估算，三座核電廠除役與核廢料處理最新重估費用為四七二八億元，較十年前大增一千三百億餘元，主要有三大新增項目過去並未列入；台電指出，基金到二○二五年須提撥充足，粗估每年有八十億元缺口，未來可能會分年從電價收取或另編預算，還要與經濟部討論。

最新經費台電未正式拍板

目前核後端基金管理委員會對外公告除役所需經費，仍停留在二○○八年的三三五三億元，台電今年已重估經費，達四七二八億元。台電強調，該版本尚在審議，並未正式拍板。

據了解，經費暴增係因有三大新項目過去並未列入，包含乾貯設施室外轉室內要二八二億元；新設法人放射性廢棄物管理中心，未來要管理電廠外的除役工作，所需經費粗估約三○○億元；另規劃運轉四十年、用來暫存燃料棒的集中式貯存設施，估計約要七三○億元。

其餘如廢棄物運輸費用將刪減，核電廠拆除工程等費用，因除役年限從十七年拉長到二十五年，經費也會增加，增減之下，核後端基金比上回公告多出一三七五億元。核後端基金遲未對外正式公布，外傳每座核電廠除役費突破千億，台電強調，除非把電廠燃料棒處理都算入，否則單座電廠不需要這麼高的除役費用。

核後端基金來源也從過往每度提撥○．一七元，改為年金入帳，目前基金水位為三一七四億元，估算還有一五五○億元缺口。台電指出，每年在電價公式中可列為費用約有一四○億元，剩餘八十億元缺額由台電先付，未來是要編列預算或從電價攤提須再討論。

核電廠延役也將擴大核後端基金缺口，台電分析，電廠除役拆廠等工程項目不會有太大差異，但延役後多出用過的核燃料棒要處理，經費勢必增加，但得視延役年限等相關條件，目前難以估算。

此外，以核養綠公投案過關，經濟部已在前天正式公告「電業法」第九十五條第一項「核能發電設備應於中華民國一一四年以前，全部停止運轉」的條文自十二月二日起失其效力，行政院將在今天召開的院會通過該廢止案，送立法院排入議程。

核後端基金變動

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