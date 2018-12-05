國民黨青壯派立委 促有意2020者速表態

2018-12-05

選後密會討論「大老退位」

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨在九合一選舉慘敗，綠營內部掀起改革聲浪，國民黨也不例外。立法院國民黨團中生代立委於投票日隔天就舉行一場非正式密會，討論選後發展，會中討論「大老退位」、「世代交替」，形同針對前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，不過與會國民黨立委強調是針對制度，不是針對人。

一名與會的青壯派立委指出，選總統是很光榮的事情，希望有意願角逐二○二○大位者儘快表態，並到各地辦說明會，說明為什麼要參選總統，未來要給台灣帶來什麼？

國民黨在九合一大選獲勝，黨內中生代認為選舉結果並非選民肯定國民黨，是民進黨挫敗而非國民黨的勝利。藍營內部改革聲浪不亞於綠營，國民黨中央做出回應，希望敦請十五位當選的黨籍直轄市、縣市長積極參與黨的決策機制；中常委也建議，明年全代會修改黨章，將黨籍直轄市、縣市長列為當然中常委，在黨章修改前，先安排地方首長列席中常會。

事實上，國民黨在選舉大勝的結果，也讓黨內震驚民意轉變之快，若不改革，國民黨很快也會被選民教訓，立院國民黨團內部，由總召江啟臣和多名中生代立委組成的「透明新連線」成員，在投票日隔天即舉行一場非正式密會，討論選後大局，包含「大老退位」、「世代交替」相關議題。

不過，一名參與密會的立委強調，是針對制度而不是對人。這名立委說，會中是討論關於「韓流」帶來的啟示，要認知這次選舉是民進黨執政不力，國民黨不該自滿，應趁機啟動改革。

這名立委說，會中也討論初選制度問題，認為二○二○年總統、立委初選制度及早訂定，甚至包容泛藍的黨友參與初選，要透明而公平，不是「喬來喬去」。

據透露，會中也討論到黨務改革，關於中常會、中央黨部權力結構改革問題，各縣市長、議長、黨團三長納入當然中常委；中生代也會廣泛討論，持續推動改革。

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