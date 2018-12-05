朱陣營佈局2020 傳各縣市籌組倫友會

2018-12-05

吳敦義明宴請立委 修補與黨團關係

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕二○二○年總統大選，國民黨「太陽們」展開佈局，日前表態「不排除任何可能」的新北市長朱立倫，被視為國民黨問鼎下屆總統的熱門人選。黨內已傳出，即將卸任的朱立倫，其人馬在各縣市籌備「朱立倫之友會（倫友會）」組織，為大選組織佈局；國民黨主席吳敦義也將於明天宴請國民黨立委，感謝立委在九合一大選的辛勞，除修補黨團關係外，席間可能提到立委選舉提名，也牽動黨內權力安排。

親朱人士：各地都有勸進聲 可能自發性串聯

親近朱立倫的人士指出，外界所謂的「倫友會」，有可能是各地支持者自發性串聯的組織，並非朱立倫或黨內授意或主導；另一位親朱人士表示，選舉期間，成立後援會或同鄉會都很正常，但從未聽過「倫友會」，倒是臉書上常見「朱立倫後援會」，不過這些網路社群往往是人頭帳號，裡面的成員和按讚數都很少，算不上組織。

九合一大選落幕，二○二○年總統、立委選舉即將起跑，吳敦義與朱立倫雖皆尚未明確表態參選，但國民黨內已咸認吳、朱兩人為代表國民黨挑戰總統大位的可能人選。朱立倫除在九合一大選期間跑遍全台，助選兼行銷新北經驗外，選後也跨區南下雲林與甫當選縣長的張麗善合體採購高麗菜，與中南部農民搭上關係。

據了解，朱立倫在參選二○一六年總統期間，就透過新北市在台灣各縣市的同鄉會網絡，在全台各地凝聚一股挺朱力量，經過了二年多，至今仍有持續運作，加上其在中南部有不小影響力的岳父高育仁協助下，朱立倫除了北部，中南部的力量不容小覷，據傳已開始在各縣市籌備成立「倫友會」組織，為二○二○年總統大選佈局。

藍營人士表示，朱立倫至今尚未表態有意角逐總統大選，可能要等待其新北市長任期卸任後才會明朗，朱的動作現在應不會太明顯，只能是私下運作。部分國民黨立委則認為，目前還看不出朱立倫有什麼佈局二○二○年的動作，或者是組織有動起來，可能還要再觀察。

對於「倫友會」的組織，曾陪同朱立倫打過二○一六總統大選的親朱人士表示，朱立倫今年到各地輔選時，各地都有勸進參選二○二○總統大選的聲音，但從未聽過「倫友會」的組織，「如果有的話，二○一六也不會輸得這麼慘！」

另一方面，吳敦義明將宴請黨籍立委，除慰勞黨團輔選辛勞，也被視為有與黨團修補關係的意味，吳雖澄清宴請與總統大選「完全無關」，不具名國民黨立委則坦言，二○二○年大選是總統、立委一同舉行，區域、不分區立委的提名至關重要，不可能拖太久，雖是單純的宴請，但會中免不了會談到「選舉事」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/