2018-12-05

記者鄒景雯／特稿

民進黨在立法院是掌握過半席次的政黨，毫無疑問屬於執政的一部分，九合一敗選之後，蔡總統已經分批聽取黨籍立委座談聽取檢討意見。其實，回顧過去兩年多的重大決策，國會本身即是許多爭議政策之所以形成的關鍵環節，不僅無法置身事外，甚至可能是主要「戰犯」之一。如果真要講改革與進步，就不能不面對這一塊。

立法委員代表民意，反映選民意見，而立法院本來就是各種利益團體匯集遊說的重鎮，能怎麼辦？該辦的可大了。這牽涉到立委個人、黨團運作、黨政協調；老實講，二度執政的民進黨在這方面的表現，與二○○○至二○○八年間相比，無論是少數黨或最大黨階段，皆無甚可書之處。箇中的成因很多，然歸結起來並不複雜，因此不難提出解決方案，決心二字而已。

民進黨的發展歷史，一直以來，就是縱馬放槍的流寇形象，不似國民黨的威權厚重，這樣的長期反對角色，其成員的個人主義超越集體主義，是很可以理解的事情。在野時代不必負政策責任，此等風氣危害不大，或許還有多元的好處；一旦成為執政黨，任何主張不再停留於「說」的層次，多少會啟動「做」的程序，由於涉及人民權益，可行性比理想性更優位，這時任何大委員倘若偏執己見，又遇黨團無力溝通、行政部門不能說服，立刻就會演成雪崩式的災難。

最近幾次的檢討會議，民進黨從上到下都坦承「一例一休」確實造成了強烈民怨，就是一個典型的案例。回顧這起讓選民非教訓民進黨不可的事件，大家一定會記得二○一六年的鍾孔炤委員們，不是這些立委在未有配套下就提案廢止彈性上班的函釋，不會引發之後一連串的失誤。

民進黨沒有麻木不仁，二○一七年在地方縣市長群起陳情下，行政院力主二度修改勞基法，以放寬若干選擇空間，大家不會忘記這時又是哪些民進黨立委在反對，外界也不能體會當時黨團為什麼非要一致立場、不能開放林淑芬、管碧玲等不同主張者表達意見的空間，以「顧全」解決問題的大局？最後總統府介入，然設下重重條件的「妥協版」，既不敢面對立法僵硬之弊，也暴露了對知識經濟時代新形態勞動的認識落伍，對於許多行業的實際需要來說，等於虛晃一招，於是勞方與資方全部得罪，終至不可收拾。

如果民進黨真認為「一例一休」流失了選票，那麼除了行政部門無法推諉之外，接地氣不足、主動搬石頭砸腳的立委要不要檢討？不能力行少數服從多數民主原則的立委要不要檢討？領導民進黨團的資深委員無法發揮整合之功，要不要檢討？

企圖以工廠法規範各行各業，正是勞基法修法的本質，這只是兩年來的其一而已，由國會所衍生的其二、其三，多說無益，大家只想問：當家不鬧事，執政黨立委可不可以凡事以解決問題為出發？只會製造問題就去當在野黨！

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