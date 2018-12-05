林右昌：民進黨勿再緬懷過去貢獻

2018-12-05

「台灣人民已經不欠民進黨了」

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕民進黨代理黨主席林右昌（見圖，記者林欣漢攝）昨天表示，民進黨過去對台灣民主化有重大的貢獻甚至犧牲，但歷經政黨輪替，民進黨也兩度執政，許多台灣人民已經覺得不欠民進黨了，民進黨不應再把過往的事蹟掛在嘴邊，要靠未來對台灣的貢獻，重新爭取人民的支持與認同。

民進黨今天召開中執會，討論黨主席改選及台北市、台中市立委補選事宜。關於黨主席的改選期程，預計下週一（十日）開放候選人登記到十四日，接著展開協商，若協調不成就進入競選程序，明年一月六日投票，一月九日召開中執會及公告。林右昌說，一定會有適當的人選出來領導民進黨。

林右昌指出，民進黨在這次地方選舉不止是大敗，更是慘敗，唯有反躬自省才有改革、進步的空間，「此時此景別再緬懷過去了，這是很重要的態度。過去縱然有很多貢獻，但時代已經走到這個時間點，不需要再去講過去的事情了。」

「我歷來就是哪裡有火坑就往哪裡跳，哪裡有困難就到哪裡去。」林右昌強調，民進黨現在需要承擔責任的人，他長期受到民進黨的栽培，不能在黨危急的時刻棄黨於不顧，他會扮演好在關鍵時刻穩住民進黨的角色，「我是大家都可以接受的人，黨有需要，我就出來承擔。」

至於民進黨內已有中生代接棒的聲音，如果代理黨主席做得稱職，是否可能進一步參選黨主席？林右昌笑說，「我不是中生代，我是新生代！」黨主席是暫代，未來仍會以基隆市政為重。

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