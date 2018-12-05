敗選檢討 立委抱怨政院：法案推得比較急

2018-12-05

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕民進黨敗選後，黨內一片檢討聲浪，總統蔡英文昨繼續與民進黨立委茶敘聽取意見。據悉，與會立委向總統當面提出政策建言，主要聚焦年改、同婚與一例一休等重點法案。有立委抱怨政院推的法案，有些「推得比較急」，席間並就下屆立委選舉交換意見。大家普遍認為，「下屆立委不好選，要非常努力才有機會」。

蔡盼找回在野時的盟友

據了解，蔡總統在會中提到，民進黨過去在全面執政前，有很多夥伴、盟友，現在也是時候，把這些盟友找回來。

九合一大選後，蔡英文與黨內立委分批茶敘，昨下午為第三批，時間約兩小時，共有十多位立委與會。

據了解，有立委認為，行政院推的法案，有些「該貫徹的沒貫徹」，有些則「推得比較急」，蔡總統則認真聆聽每位立委的意見。

也有立委提到，行政院提出的法案不一定是最完美的版本，立法院審理法案時，也沒有對該把關的部分把關；另有立委針對民進黨敗選原因提出檢討，與會立委認為，下屆立委選情勢必艱困，要很努力才會有機會。

過去幾次的茶敘內容，同樣聚焦在一例一休修法、宗教團體對同婚的反彈，以及公投綁大選流程安排不妥，出現支持者含淚投票的情況。

另外，對於蔡總統強力慰留的行政院長賴清德，黨內不乏流派勸進請辭。

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