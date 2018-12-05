少子化海嘯！大專校院172系所明年停招／111學年新生預估跌破20萬 117學年只剩15.6萬人

2018-12-05

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化海嘯來襲，蘭陽技術學院傳出減招、規劃轉型小而美的觀光專門學校；教育部統計，目前已核定一○八學年大專校院共有一七二系所停招，包括一般大學的九十六系所及技職校院的七十六系所，其中不乏有知名的頂尖大學科系。教育部並提醒少子化壓力還在擴大，一一一學年預估大專新生人數就將跌破二十萬，一一七學年更將下降到只有十五萬六千人，學校一定要及早因應。

大學96、技職76系所停招

教育部高教司長朱俊彰表示，依大學法規定，增設、調整（包括更名、整併、分組、停招）院、系、所、學位學程，屬大學自主權責，由學校評估校務發展、本身資源條件等面向，自行規劃，並依校內程序，經校務會議通過後，再向教育部提出申請。

學校送出申請案後，教育部依國家整體人才培育政策、社會發展需求、學校資源條件、師資專長、總量發展規模、新生註冊率及畢業學生就業等面向，徵詢相關產業之目的事業主管機關意見後，予以核定。

交大停招部分學程 再新增系所

一○八學年度各學制班別申請停招並經教育部核定有九十六個系所，檢視停招名單，不乏知名頂尖大學，例如交通大學的電子工程學系學士班和電機資訊學士班停招，不過，因應時代變化，交大也新增了人工智慧技術與應用碩士學位學程、資電駭客與安全碩士學位學程、資訊學位博士班等。

不少五專部招生狀況不好

教育部技職司主管的技職校院則有七十六系所停招，多是在職專班或進修部。其中，教育部力推的「五專再現風華」政策，明年有不少五專部停招，引發關注，例如醒吾科技大學數位設計科五專部、南亞技術學院觀光英語科五專部、蘭陽技術學院觀光旅遊系四技日間部和五專部及進修部、聖母醫護管理專科學校資訊管理科五專部、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部的數位媒體設計科五專部等，明年均停招。

技職司長楊玉惠說明，蘭陽技術學院要集中火力轉型為專門學校，宜蘭觀光產業有發展潛力，在地學校協助產業發展培育人才，教育部樂觀其成，且該校董事會已允諾會持續捐資。至於部分五專科系停招，主要是因為招生狀況不好。

大專校院停招校系概況及新生人數變化預估

私立蘭陽技術學院六系將不再招收新生，教部統計，明年大專校院共有一七二系所停招。 （記者張議晨攝）

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