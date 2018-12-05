政府標案名詞 一年內達成標準英譯

2018-12-05

〔記者羅倩宜、高嘉和／台北報導〕行政院將啟動二○三○年台灣雙語國家藍圖，但目前多數國人英語都卡卡，不太敢說。歐洲商會先前建議，公務員應起帶頭作用，先廣泛使用英文，才能營造雙語環境；政府投標文件，也要有統一的官方翻譯，鼓勵建置中央級的翻譯資源中心。就這一部分，在國發會訂出的績效指標ＫＰＩ，將要求工程會、各部會及地方政府，政府招標文件得在一年內達到重要名詞標準化英譯。

歐洲商會：向前邁出一大步

歐洲商會執行長何飛逸表示，台灣推動雙語國家，不僅僅是說英文，而且也是為了吸引投資和商業進入台灣；假如所有政府招標、投標文件，用中文和英文一起發布，就是向前邁出一大步。

根據雙語國家政策發展藍圖，政府採購文件雙語化有四大區塊，一是「標準化英譯名詞」，針對政府招標文件內重要名詞，工程會將提供標準化之英譯；二是「刊登英文公告」，各部會以英文刊登摘要公告，摘要內容包括標的名稱、投標截止日、領標地點。

三是「製作範本」，蒐集政府採購英文招標契約文件，製作政府採購英文招標契約範本，並滾動式檢討修正；四是「招標文件英譯本」，適用ＷＴＯ政府採購協定（ＧＰＡ），且可吸引外商投標案件，還有鼓勵各部會提供招標文件英譯本或摘要英譯本。

雙語國家政策未來一年作法與目標

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