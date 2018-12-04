國旅暖冬遊 將擴及全台

2018-12-04

加碼補助30歲以下青年

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕暖冬補助案掀起國旅熱，可望進化為「新暖冬方案」，交通部政次王國材昨證實，正研議明年農曆春節前推出新方案，補助範圍可望擴及全台，將加碼補助三十歲以下青年族群。

暖冬方案 補助已超過億元

觀光局十一月起推暖冬方案，到高屏及宜花東旅遊補助住宿及交通費兩千元，年逾六十歲加碼五百元。據了解，迄今補助已逾億元，花東成效最好，其次宜蘭、高屏，截至十一月底，團客有一七八家旅行社申請四百團，達兩萬八九五六人、補助一一七一萬餘元；自由行方面，參與旅宿業者二八七三家、三六○八房間，計七七三六人受惠。

鼓勵年輕人 多在國內旅遊

王國材昨在立院備詢證實，暖冬案擴大確有腹案；觀光局長周永暉說，盼農曆年前更活絡國旅，尤其希望鼓勵更多年輕人在國內旅遊。

王國材表示，由於暖冬方案反應好，觀光局已研擬擴大補助，新案可望擴及全台，另改加碼補助三十歲以下青年，現正檢討內容、找財源，盼更「接地氣」，期讓年輕族群、小家庭更多參與國旅。

王國材也強調，方案應與地方產業結合，中央會更與地方合作，效益須加成。但因交通部長吳宏謀今卸任，距明年春節僅剩一個多月，恐須請示政院授權代理部長拍板。

外客來台 盼破一千一百萬

此外，來台國外旅客已提前達標一千萬人次，王國材昨表示，到今年底，估計來台旅客可突破一千一百萬人次大關，再加上國旅提振，台灣整體觀光市場發展一定更好。

立委李昆澤則提醒，以目前縣市申請金額推算、補助全台新方案估需二十億元，不應只有一次性補助，更須建立區域旅遊品牌，並對熟齡、青年族群提出明確國旅提升政策。又如日本北海道祭出八十億日圓旅客補助辦法，台灣也應做好品牌行銷、提升國內外旅客重遊率。

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