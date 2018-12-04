產創優惠 財部研議延長綁加薪

2018-12-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕企業研發投資抵減、員工獎酬股票等租稅優惠，即將隨「產業創新條例」於明年底落日。財政部長蘇建榮昨於立法院首度鬆口，正朝「延長」方向研議；但他強調，不希望延長期限超越以往慣例，且期盼享受租稅減免的企業，能將利益分享給員工，例如加薪或增聘員工。

立法院昨審查明年財政部賦稅署及五區國稅局歲出預算。立委余宛如質疑，產創條例才上路不久，明年底就要落日，提供的四項租稅優惠中，至今有兩項案件掛零；她批評財部太過保守，拚經濟效果出不來。

賦稅署署長李慶華解釋，已與經濟部、專家學者開會討論，初步有共識將會延續，目前確定產創條例中的企業研發投抵優惠，一定會延長。

他說，另三項天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥新創企業穿透課稅、免徵營所稅，及員工獎酬股票可選擇於取得或賣出時擇低課稅，有其重要性，都有延續的可能性；至於是否加碼新增其他項目（如智慧機械投抵）還在研議中。余宛如詢問，延長期限是否比照第一期產創條例，訂為十年？李慶華回應，「這是一個方向」，但具體年限還沒拍板，但絕對不會延長到廿年之久。

海外資金匯回專法 三個月內研議完成

另對立委提問海外資金匯回專法時程，蘇建榮說，目前仍在跨部會協商，已有初步草案，三個月內完成研議應沒問題，但最終還是要看是否能化解洗錢防制疑慮；現階段已成立專案小組，在現行稅制下設立窗口，協助台商降低租稅風險。

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