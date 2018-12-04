中經院︰11月PMI 32月來首度跌破榮枯線

2018-12-04

貿易戰停火 全球經濟獲短暫喘息

〔記者吳佳穎／台北報導〕中經院昨公布十一月採購經理人指數（PMI），續跌三．八％到四十八％，是卅二個月來首次跌破榮枯線。中經院代理院長王健全認為，G20峰會川習會同意美中貿易戰暫時停火九十天，不僅蘋果供應鏈可暫時鬆一口氣，全球經濟也有短暫喘息的機會。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，十一月「電子暨光學產業」受美中貿易戰、蘋果商品恐面臨關稅、iPhone光環消退等三因素衝擊，PMI的五大組成（新增訂單擴散指數、生產擴散指數、人力僱用擴散指數、廠商交貨時間擴散指數、現有原物料擴散指數）均轉呈緊縮。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，雖然貿易戰短暫停火，但不確定性因素仍在，主因是「川普將貿易戰視為美國二○二○年總統大選提款機」；此外，智慧型手機銷量趨緩，相關產業缺乏創新及殺手級應用，也是「電子暨光學產業」成長受阻的主因之一。

另外，反映內需市場變化的「非製造業經理人指數」（NMI），十一月回升二．四％到五十二．三％。陳馨慧分析，十一月適逢百貨週年慶、雙十一購物節，加上年底企業核銷，推高NMI回升；但廠商「未來六個月景氣狀況指數」僅微升○．四％到卅六．五％，還是維持緊縮，顯示廠商對未來看法仍保守。

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