明年全球經濟風險 貿易戰最關鍵

2018-12-04

中國已降溫房市 仍應防崩盤

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金控昨舉行財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋指出，明年全球經濟面臨四大風險，包括美中貿易戰、美國成長態勢轉變、中國經濟成長趨緩及新興市場資金外流等，又以剛宣布暫時停火的美中貿易戰最為關鍵；但羅瑋警告，中國房市規模超過四三○兆人民幣（約兩千兆台幣），雖然中國政府已試圖降溫，但還是得留意崩盤的風險。

羅瑋分析，就算川習會後貿易戰停火，但美國將持續對中國施壓，以迫使中國做出更大的讓步，雙邊貿易衝突時間將拉長到一、兩年，不但影響中國市場的投資和民間消費，也對亞洲周邊國家形成壓力。

他指出，除了貿易戰不確定因素外，今年美國房市、車市成長力道趨於緩和，若明年市場利率上升加重消費者貸款負擔，造成美國經濟表現不如預期，全球經濟將失去最主要成長來源。

羅瑋還警告，中國政府先前推動金融去槓桿及控制企業融資速度過快，加上貿易戰衝擊民間消費與投資信心，中國今年經濟表現疲弱；假如中國政府各項財政與貨幣政策效果不如預期，恐加重經濟下行風險，波及亞洲周邊國家。

羅瑋說，還有一項是新興市場資金外流風險；美國聯準會（Fed）持續緊縮貨幣，新興市場如印尼、印度、泰國明年又有重大選舉，情勢較為動盪，都可能導致資金抽離新興市場。

羅瑋預估，因美國經濟成長動能減弱，經濟成長率恐放緩到二．二％，台灣經濟成長率估約二．四％，與主計總處預估的二．四一％相當；中國則降至六．二％。

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