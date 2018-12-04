川普︰美車40％關稅 中國願降

2018-12-04

〔編譯羅綺／綜合報導〕廿國集團（G20）舉行「川習會」，雙方同意讓貿易戰停火九十天。川普隨後在推特吹噓，中國同意降低或取消對美製汽車課徵的四十％關稅，振奮美國汽車業，他與習近平達成了「史上最大的協議之一」；但美國財政部長努勤警告，中國不要空口說白話。

美國對中國製的汽車課徵二十五％關稅，中國回敬美製車高達四十％的汽車關稅，相較來自其他國家進口車十五％關稅，美國車明顯被「壓著打」。

路透報導，若川普所言屬實，美國汽車製造業因貿易戰帶來的衝擊將獲得解決，先前美國品牌在中國車市占有一席之地，後因高額關稅、民眾仇美情結，銷售量明顯萎縮。

中國乘用車協會統計，去年中國進口車規模達五一○億美元，有約一三五億美元來自北美洲，包括BMW等非美國品牌在美國製造的車款；去年美製汽車占中國所有進口車數量約十％。

汽車研究機構LMC Automotive統計，今年中國最暢銷的前十大車款，有六款是BMW或賓士（Mercedes-Benz）等品牌的運動休旅車（SUV），若中國取消美製車進口關稅，最受惠的反而是美製德國品牌車廠。

金融時報報導，努勤警告中國，「不要空口說白話」，要求提出「具體日期和行動」；這顯示美國官員對中國是否會履行停火條款抱持懷疑態度。

中國的英文官媒「中國日報」社論放話，美中關係能否持續改善，將取決於美國誠意；美國若進一步加徵關稅，中國絕對不會是唯一輸家，白宮別以為美國經濟狀況比較好，就能迫使中國讓步。

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