美媒看衰「休兵」 90天後重燃貿易戰

2018-12-04

美中談判1年來無法解決歧見

90天內取得共識難度非常高

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報、彭博等引述分析師報導，過去一年美中在解決強迫技術轉移、智財權保護等議題上都沒有重大突破，川習會後雙方雖決定暫時休兵，給九十天時間繼續協商，卻不可能改變上述情況，兩國後續談判是荊棘滿佈，九十天後貿易戰將再度升級。

川普和習近平上週六於阿根廷的二十國集團（G20）高峰會場邊舉行會談，川普同意明年一月一日起暫時不將中國二千億美元產品關稅由十％上調至二十五％，給予雙方九十天時間就強迫技術轉移、智財權保護、非關稅壁壘、網路間諜等問題繼續協商；中國承諾採購大量的美國產品。

這個協議讓全球投資人鬆口氣，週一全球股市全面大漲。但分析師指出，美國要求中國進行結構改革，北京當局恐怕會認為在政治上是窒礙難行；美中談判團隊在過去一年來舉行多次談判，都無法解決雙方的根本分歧，現在想在九十天內取得共識，難度非常高。

貿易戰停火「不代表實質突破」

荷蘭合作銀行駐香港亞洲金融市場研究主管艾佛利（Michael Every）表示：「如果美中暫時休兵是意味著有實質突破，我就不姓艾佛利，雙方對貿易戰都沒有做好準備，也沒有想要讓步。」

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，十二月十八日舉行的中國改革開放四十週年紀念大會，將成為美中貿易戰發展的下個重要觀察點，中國很可能利用這個場合強調經濟改革的承諾。

但甘思德說，如果當天或當週中國沒有出現新的重大公告，「那就能確定，中國並不會把這個（休戰）當作是改變經濟和產業政策的機會」；在此情況下，美中之間的關稅戰，必然會在休戰九十天後再度升級。

美國提出九十天期限，意味談判要在三月一日前後得出結果，正好在中國年度全國「兩會」（中國全國人大、中國政協全國委員會會議）登場前夕，中國領導階層在那段時間不太可能對外做出讓步，這也拉高美中後續談判的風險。

川習會成果 美中各說各話

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/