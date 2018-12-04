冷眼集》談什麼2020

2018-12-04

記者鄒景雯／特稿

九合一選後已逾十天，這段時間民進黨有沒有向全民做出正面展示，主要看兩個指標，一是執政團隊本身的士氣是否重振，二是執政作為是否令社會普遍感受氣象一新，如果這二者給人的印象不深，就是繼續維持著一個敗選的舊格局，其他就沒有什麼好談的了。

第一者關鍵在有效領導，第二者強調的是執行效率，兩個都與人格特質與做事方法有關，性格與行事要脫胎換骨，不是絕無可能，但是難度極高，尤其要在壓縮的時間急速改頭換面，更是向不可能挑戰。因此，對於一個群體來說，要永遠保持旺盛的生命力，就沒有什麼是一定的規律，或理所當然的事，總要以實力（聲望）來做最大定奪。

當前的政局，不論在朝在野，說穿了只有一句話，全都在想二○二○，國民黨挾勝選餘威，不想才怪，掐指數來，至少已有三個人開始在打算盤，後面的好戲肯定多著！落入守勢的民進黨，以眼前的復原情況看來，根本沒有資格談這個問題，那麼該怎麼辦？務實的從政者此時都應該抱定任期有限的覺悟，該推動的國家大政想盡辦法放手實施，唯有徹底忘記二○二○，民進黨才有可能從谷底翻身。

所謂忘記二○二○，就是沒有非我不可的心態。這牽涉到兩個影響，一是既然心無罣礙，執政就不會一再瞻前顧後、選舉計算；例如上週行政院會通過的新經濟移民法，即是由選前延宕至今，阻力是立法院黨團的民粹顧慮。二是既然這是開放選項，並無現任保障，則明年進入選期時，自然由民意支持度與黨內初選等客觀評比，來拔擢最適人選，這才是現代政黨掙脫派系糾纏的健康競爭之道。

從以上這些基本原則，最近民進黨啟動的各縣市檢討會議，不是不該辦，而是開辦之前，對於落敗的原因，主政者自己一定要心裡先有數，如果為什麼會敗選的原因還要問別人，這恐怕不像話，相信當事人不至於如此，則自我檢討的積極作用是什麼，有必要更為凸顯。

其次是有關行政院是否應該總辭的爭論，持平而言，即使到明年初總預算審完，賴清德該不該走人，都應該放在該做的事情做完沒、有沒有強者接手的承擔角度去評判，施政熟稔是需要經驗累積的，民進黨一定要設想可能只有一任四年的最壞局面，剩下的寶貴一年半，還容得了上上下下、內耗折騰嗎？這不是真負責。

失敗不可怕，如果隊形還在，一個行動，就能重整隊伍。回到政治現實，明年一月的立委補選，雖然區區幾席，無疑是個試金石，這是外界觀察民進黨能否止跌的指標，也是毋庸久待的機會，反省從這裡做起，比較實際。

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