敗選檢討-黨務系統》扛重責？ 中生代紛走避

2018-12-04

〔記者楊淳卉、邱燕玲、謝君臨／台北報導〕民進黨規劃明年一月六日舉行新任黨主席選舉，黨內主張由中生代接任黨魁的聲浪未減。不過，被點名的中生代，包括桃園市長鄭文燦與台中市長林佳龍，先後表示沒規劃參選。據了解，高層最先屬意鄭文燦接黨主席，鄭拒絕後，高層還把腦筋動到新竹市長林智堅頭上，但同樣遭到林智堅拒絕。

民進黨中常會上週三通過由中常委、基隆市長林右昌擔任代理黨主席。明年一月六日產生的新黨魁，將領軍打後續五席立委補選。黨主席人選部分，黨內中生代被點名者包括鄭文燦、林智堅、林佳龍，及高雄市長選舉中落敗的陳其邁、文化部長鄭麗君、立法院副院長蔡其昌等。

其中，鄭文燦曾表示，個人沒打算參選黨主席。蔡其昌也在臉書直播表示，他沒有要選黨主席，認為自己不適合，並推薦鄭麗君是好人選。

尋求連任台中市長失利的林佳龍昨北上宴請黨內正國會系，據與會者轉述，林當場表明想要沉潛一陣子，「沒有意願參選黨主席」；立委黃秀芳受訪也說，餐敘時，林佳龍明確表示不參選黨主席，她認為，目前檯面上沒有比陳其邁更適合的人選。

對於民進黨下屆黨主席人選，民進黨立委高志鵬舉電影「世界末日」為例指出，電影中六位鑽油井的工人必須選出一人，帶著核彈鑽個很深的洞，在行星的深處引爆，才能真正炸掉大殞石、解救地球，最後這個任務也順利完成，解救了全人類。高志鵬開玩笑說，民進黨主席現在難產，「不如由民進黨六個縣市首長抽籤決定」、「民進黨縣市長也剛好是六人」。

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