敗選檢討-行政院》落選縣市長 擬延攬入行政體系

2018-12-04

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨敗選後，人事改組浮上檯面，據指出，蔡總統考量政局穩定下，現階段仍希望維繫「英賴菊」鐵三角的架構，而待黨內對民進黨新主席的人選有共識後，從行政院到總統府將進行調整，包括幾位落選的縣市長北上進入行政體系，已是可能的思考方向。

英賴菊鐵三角暫不拆夥

民進黨敗選當晚，包括行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊都提出請辭，但蔡英文在第一時間辭去兼任的民進黨主席後，也以穩定政局為由，強力慰留賴菊。但因兩人辭意仍堅，總統隔天再繼續溝通後，「英賴菊」鐵三角在選後暫時繼續維持。

不過，面對黨內外一片檢討聲浪，黨政人士坦言，這樣的鐵三角組合並未真正達到政局穩定，甚至黨內壓力鍋也愈來愈大，賴揆雖在上週六政院檢討會上宣布交通、農業、環保三首長請辭獲准，但執政團隊仍然「不見止血」，至於立院昨再傳出賴菊兩人將於適當時機再請辭，孰悉內情人士說，這仍較屬於黨內流派的意見，蔡總統目前還是希望能維繫「英賴菊」鐵三角。

黨內人士不諱言，英賴是否分手，確實存在流派角力，但兩人一旦分手，對於蔡總統在黨內地位，尤其佈局二○二○的總統連任之路，將趨於複雜，甚至得先面對黨內的挑戰。

對於未來的府院黨人事改組，黨政人士分析，就時程而言，得先確定民進黨主席的接任人選，由於黨主席參選登記是在十二月下旬，中央政府總預算案的通過則預定落在明年一月，賴揆動不動，都將後於民進黨新主席的產生。

黨政人士說，在蔡總統宣示包括「府院黨及各地團隊」會重新進行人事佈局，黨內一旦對黨主席有共識人選後，從行政院到總統府等行政體系的高層人事改組也將跟著啟動。其中，幾位落選的縣市長如陳其邁、林佳龍等也被黨內點名北上「繼續承擔責任」。

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