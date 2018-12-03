類鴉片止痛劑芬太尼 中國同意列管

2018-12-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕從中國大量輸入美國的類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl），曾被美國總統川普抨擊危害美國人的健康；在此次 「川習會」中，中國國家主席習近平同意將這種毒品列入「受管制藥物清單」，違法者將被處以最高罰則。

兩年銷八億美元 戕害美國人

川普去年十月便指出，鴉片類藥物危機是全國性公共衛生緊急事件，美國必須阻止「廉價又致命的芬太尼」從中國湧入。

美國國會報告指出，中國近兩年來利用網路和電子商務，將價值近八億美元（約二四九億台幣）的芬太尼透過美國郵政系統非法輸入美國。

紐約時報披露，光是二○一六年，美國就有將近四萬三千人因鴉片類藥物喪命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國外交部在「川習會」結束後，發表聲明指出，中國決定「對芬太尼類物質進行整類列管，並啟動相關法律規範的調整程序」；美中兩國也同意，將積極採取措施強化執法、以及致幻毒品管制方面的合作。

美方聲明則強調，此舉意味著凡是銷售相關產品至美國者，將會受到中國當局最嚴厲的法律制裁。

芬太尼屬合成類鴉片止痛劑，效力較嗎啡高五十至一百倍，也比海洛因高三十至五十倍，而同系藥品卡芬太尼（carfentanyl）的藥性更比海洛因強五千倍。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國緝毒局（DEA）去年一份報告指出，只要○．二五毫克的芬太尼就可能致命，而且這種藥物成本低廉，可以經由網路銷售，並且郵寄至美國或墨西哥的走私商，導致美國人嚴重沉迷，藥劑過量及相關意外逐年倍增。

DEA發言人帕夫（Katherine Pfaff）曾指出，根據美國郵政系統的攔截狀況，以及當地情報和網路消息，美方相信美國境內的芬太尼主要來自中國。川普八月間也推文呼籲中國懸崖勒馬，指中國供應商的行為使美國鴉片危機惡化，是在「殺害我們的兒童、摧毀我們的國家」。然而，中國國家禁毒委員會成員、公安部禁毒局禁制毒品處處長于海斌當時反駁道，美方的指控沒有證據，川普的說法「不可接受且不負責任。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/