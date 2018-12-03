2018-12-03

記者邱燕玲／特稿

選舉失敗並不可怕，但若選後的檢討走錯方向，可能就會影響重新再起，甚至下次選舉仍會繼續敗選。民進黨在九合一選舉大敗後，錯過對外展現檢討誠意的黃金時間，敗選後的第一週，民進黨只想繼續鞏固領導中心，黨內互相指責，不忍卒睹。

其實讓外界看到民進黨自己檢討自己的最好方式，就是從小英總統的傾聽之旅做起。小英到各縣市召開檢討會，目前都是閉門會談，但其實可以大膽一點，全程開放讓媒體拍攝，讓黨員或支持者大鳴大放，想什麼就講什麼，不必設限、不須有顧忌，就算群眾直接嗆小英也可以，透過媒體傳播出去，這樣的檢討才會讓人民有感，才會覺得民進黨真心在檢討。

民進黨慘輸，每個縣市都有辦理檢討會的必要，就算是勝選的縣市也應該舉辦，畢竟像台南市也是差一點就輸掉；敗選原因很多，也許一時之間還不知從何做起，透過每個縣市的檢討會議，聽聽最基層的聲音，不但有助於反省，也能讓黨內思考，歸納出一些重新再起的作法，最糟的就是急於做出決定，卻做出錯誤的決定。

小英總統應該走出保護圈，過去幕僚護主心切，設下太多保護層，導致想法與基層有嚴重落差；最重要的是，現有的決策群、決策模式必須大幅變動，從這兩年及選後諸多離譜決定來看，總統府是最應改組的單位，不但無法提供正確的決策，也無法擋下錯誤的決定，府內決策核心圈必須納入敢於直言、敢挑戰小英的勇士才行。

小英尋求連任二○二○是很自然的事，民進黨內也多會支持，但重點是小英自己必須做出重大改變，敢於任用與你意見不同的人，做事不再猶豫不決，拿出解決問題的能力。如果有一天，即使不用花媽陪同，小英也可以很自然地和蘇貞昌坦然對談，那就真的擁有一個總統很需要的自信與能力了。

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