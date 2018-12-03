政院：內閣若再調整 盡速公布

2018-12-03

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，賴內閣交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢三人上週六請辭獲准，行政院將於四日舉行三部會首長交接，由副首長暫先代理。針對內閣是否會全面改組，行政院昨日表示，如果還有調整，會盡速對外公布。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，本週二有交通部、環保署、農委會三個部會要舉行首長交接，分別為交通部次長王國材暫代交通部長一職；農委會副主委陳吉仲代理農委會主委；環保署副署長蔡鴻德代理署長。

谷辣斯指出，交通部長、環保署長、農委會主委人選還在洽詢，不會在四日就公布新人選。至於促轉會正副主委、中選會主委人事尚未決定，未來人選確定後，尚須經過立法院行使同意權，這部分還沒那麼快。

針對內閣團隊是否進行第二波改組，其他部會首長是否異動？谷辣斯指出，若有確定，會向外界報告，如果有要再調整，還有新的人事異動的話，一定會盡速對外公布。

立院國民黨團昨日要求，內閣立即全面改組，教育部、經濟部、衛福部、中選會、黨產會、通傳會及國安團隊，必須進行改組，「擠牙膏式」改組無法符合全民期待。谷辣斯回應，行政團隊選後第一時間進入檢討期，深思反省及持續檢討改進，關於一些人事異動，會陸續對民眾說明。

此外，外界盛傳內閣改組時間點有可能落在農曆年前後，一些落選的縣市首長可能會被延攬入閣；知情官員說，賴揆並未在上週六檢討會議明確指示時程，但有要求各部會檢討政策內容。

在李應元請辭環保署長後，環保署內盛傳，未來將由台南市代理市長李孟諺接掌環保署；李昨日受訪表示，「這個是謠傳」，他目前為止並未接到任何徵詢。

在新任農委會主委方面，官員也提及，台南市副市長許漢卿為可能人選之一，他曾任農委會農糧署分署長，在台南市農業局長任內推動「新三農政策」，大幅提升台南農業產值。

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