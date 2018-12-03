民進新黨魁1月6日 選出 領軍打立委補選

2018-12-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統為敗選負責辭去民進黨主席職務，民進黨將進行新任黨主席選舉。黨內目前規劃，本月中下旬開放登記，明年一月六日舉行新任黨主席選舉；至於可能角逐黨主席職務的人選，民進黨中常會本週三通過相關選舉時程後，將會更加明朗。

民進黨中常會上週三通過由中常委、基隆市長林右昌擔任代理黨主席。黨內目前規劃，新任黨主席明年一月六日選舉產生，意即新任黨主席將首先處理台北、台中、彰化、台南、金門等五席立委補選選戰。

至於新任黨主席人選，目前黨內主張由中生代接任的聲浪未減；蔡英文一日也呼應，這不僅是黨中央中生代的聲音，也是黨普遍有共識的看法。

目前被點名的黨魁合適人選，包括連任成功的桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，及連任失利的台中市長林佳龍，在高雄市長選舉中落敗的陳其邁，還有文化部長鄭麗君等人。

中生代接班呼聲不斷

除了黨內中生代，有關黨政高層屬意立法院長蘇嘉全辭去立法院長職務、轉戰黨主席的規劃，在消息曝光後，引發軒然大波，黨內認為外界反應不如預期，展開重新思考。

新任黨主席明年一月初出爐後，先處理立委補選事宜；其中，台北市第二選區立委補選與台中市第五選區立委補選將於明年一月廿六日舉行。

北市中市立委人選 下週提報

中選會訂於十二月十日至十四日開放候選人登記，民進黨提名協調小組最遲會在下週三（十二日）將徵召人選提報至中常會。據悉，由鄭文燦所主持的提名協調小組，週三前將開會彙整所有評估人選名單，進行正式徵詢。

為防再次失血，北市立委補選方面，民進黨不排除與台北市長柯文哲陣營「白綠合作」對戰藍營，穩住二○二○年選舉態勢。

據悉，有關北市立委補選，由於人選尚未明朗，加上立委補選時程緊迫，相關可能人選也依照規定，最遲在今日（三日）將戶籍遷至立委補選選區。

民進黨內目前被點名參加北市立委補選者，包括前北市議員何志偉、連任成功的北市議員梁文傑、王世堅，以及選前公開批柯的前觀傳局長簡余晏，其中何志偉明確表態爭取提名。柯陣營亦傳有意推人，台北市政府觀傳局長陳思宇為其中人選。

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