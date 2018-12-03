蔡：重新整隊 讓人民感動

2018-12-03

〔記者丁偉杰、劉禹慶／綜合報導〕民進黨在這次九合一大選慘敗，蔡英文總統昨先後到嘉義市、澎湖縣召開選後檢討會，她承諾要加強對年輕及弱勢族群的照顧，未來要重新整隊，讓人民感動。

蔡英文昨到嘉義時，會場特別貼出標語：「小英接地氣，深入基層民意」，會議「閉門」兩小時討論，與會人士轉述，蔡呼應支持者期待，允諾未來會經常下鄉傾聽民意，接地氣並了解地方需求。

檢討會一開始，蔡英文說，尋求嘉義市長連任的涂醒哲以很小的差距輸掉，非常可惜，這次檢討重要的是如何拿出有感執政，讓人民感受真正受到照顧，才是下階段要共同努力的地方。

蔡英文鼓勵這次當選的同志，繼續努力，沒有當選的不要氣餒，尤其是年輕的候選人，「我們還會繼續努力，將來一定會有很多的機會等著我們。」

據悉，蔡英文會中談到改革成果需要時間累積，明年就可見到減稅成果，菸品稅捐挹注長照政策，卻衝擊基層民眾荷包，她曾聯繫台灣菸酒公司，目前傾向的開發新款平價菸品，兼顧各方需求。蔡英文也當場調查與會者對同婚的態度，支持者與反對者都有，但表態舉手者並不多。

涂醒哲說，這次選舉他只談政績，但未能讓市民充分了解，且對於網路假新聞、不實消息等抹黑未積極反駁，成為敗選原因之一；對於選舉結果，他也很意外，透露開票當天只準備勝選感言，自己努力不夠，但不會改變從政信念。

涂醒哲：敗選很意外

立委李俊俋說，以票源分析嘉義市長敗選原因，藍營操作棄保效應有成功，且一例一休、淘汰老車政策等議題，造成民怨及選票流失；蔡英文表達接受公投的結果，至於低薪等問題，將全力加強對年輕及弱勢族群的照顧。

民進黨嘉義市黨部主委、嘉義市議員當選人黃大祐說，目前很多政策都是中央決定後匆促執行，引發民怨，建議蔡英文要接地氣、傾聽基層聲音，新政策推行前，透過宣傳、溝通才能達到效果。

陳光復：我將再回來

蔡英文隨後趕往澎湖，與基層支持者閉門座談。尋求連任失利的澎湖縣長陳光復，選後首度公開亮相，他引用麥克阿瑟名言「我將再回來」，宣示將續留澎湖，將流失的民意找回來，全力輔選立委楊曜連任，四年後自己會再披戰袍；陳光復並請蔡總統繼續支持接任縣長的賴峰偉團隊提出的建設案，蔡英文也允諾全力支持。

蔡英文表示，這次地方選舉未能成功，執政團隊感到抱歉，她一肩扛起所有敗選責任，要好好檢討，重新整隊，讓人民得到感動。

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