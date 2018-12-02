檢舉交通違規 明年起須實名

2018-12-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾檢舉交通違規案件逐年增加，但許多民眾匿名檢舉造成執法機關查證困難，法院審理時也無法請檢舉人到場說明，交通部決定推動「實名制」，檢舉人要提供真實身分才受理；學者則認為無法匿名檢舉將降低民眾檢舉意願，請交通部三思。

交通部日前完成修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明年元旦起檢舉人應提供身分證字號，匿名檢舉即便事實明確，警方須改以職權舉發方式開單，否則不予舉發。

檢舉違規 去年169萬件

根據交通部統計，去年民眾檢舉件數高達一百六十九萬件，佔所有違規件數十六％，當中以檢舉違規停車最多，佔檢舉案件六十％；有些檢舉魔人、挾怨報復、誤認有獎金的民眾反覆檢舉，甚至傳出同一個違規停車案檢舉三十次，讓警方不勝其擾。

交通部表示，受理機關須知檢舉人姓名及聯絡方式進行查證，法院審理交通違規案件時也常須請檢舉人到場說明，因此交通部修正處理細則第二十條，增訂檢舉人應提供身分證字號，必要時可通知檢舉人到案說明。

另外，處理細則第二十三條中規定，匿名檢舉或不能確認檢舉人身分，公路主管或警察機關應不予舉發，但該條文有但書，檢舉事實具體明確者，不在此限。交通部此次修正也將但書刪除。

學者：檢舉意願必降低

交通部路政司長陳文瑞表示，主要是警政署反映，常出現警方認為資料不足無法開單，但民眾認為資料很完整再投訴，因此將但書拿掉，改由警方依據職權舉發方式，希望降低警民紛爭。

中華大學運管系副教授林祥生表示，無法匿名檢舉一定會降低民眾檢舉意願，他建議對交通安全造成明顯影響以及長期違規行為，應可讓民眾匿名檢舉。他舉例，以長期佔用路邊停車位從事私人商業行為的違規模式來說，能長期佔用停車位者，背後往往具有良好政商關係，實名檢舉如同要民眾以小蝦米去對抗大鯨魚，以後誰敢檢舉。

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