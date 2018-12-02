國民黨中央將與國台辦接觸 藍營縣市擴大與對岸交流

2018-12-02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨贏得九合一勝選後，韓國瑜等幾位藍營百里侯當選人紛紛提出未來要成立「兩岸工作小組」，黨內人士表示，其實過去在國共兩黨「黨際交流」協議下，藍營各縣市黨部都各有與對岸對接城市的互動機制，因應這次選後兩岸新情勢，未來的確應該重新活化並擴大辦理，黨中央會與國台辦接觸，通盤討論。

吳敦義可能赴北京交涉

據傳，國民黨主席吳敦義與對岸聯繫溝通的窗口、國民黨大陸事務部主任周繼祥，最近有一趟北京之行。藍營人士研判，除了磋商「國共論壇」籌備事宜，也可能與國台辦方面針對台灣選後新局勢，加強擴大藍營地方政府與對岸人貨往來的交涉。

黨內人士認為，未來韓國瑜的高雄市政府是與對岸個別城市洽談合作，如果國民黨能與北京方面談妥具體方案，就會有一套統籌作法。

至於「國共論壇」的舉辦，黨內認為，雖然雙方前年就已開始商談，但由於吳敦義登陸受「國家機密保護法」三年管制期的限制，要到明年五二○之後才能解除，如果吳敦義仍盼親自率團前往，時間最快要在明年五月下旬之後。

對於選後藍營縣市長當選人熱中推動兩岸工作交流，黨內人士指出，其實二○○五年連戰兩岸破冰之旅後，國共就有簽署「黨際交流」協議，無論是否為藍營執政，各直轄市、縣市黨部都各有與對岸城市對接的指定窗口，類似姊妹市的關係，像有日月潭的南投縣就與對岸有西湖的杭州市，每年固定舉辦「兩湖論壇」，另外像是高雄與廣州、台中與廈門、台南與深圳、雲林與成都、台北與上海等，也都有類似的城市交流，各地方黨部主委本來就可以直接與對接的中國城市洽談合作事宜。

這位人士說，蔡政府上台後，藍營執政縣市大致上不受影響，台北市由於柯文哲主張兩岸一家親，上海市仍維持與台北市交流，但像台中市四年前換民進黨執政後，就形同斷了往來，如今盧秀燕當選市長後重新接觸，廈門市一定非常歡迎。

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