孫亞夫：中營造有利統一的國際環境

2018-12-02

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國海協會副會長孫亞夫昨天在「紀念『告台灣同胞書』發表四十週年兩岸學術研討會」上表示，中國自身的發展成果將成為推動兩岸關係的資源，中國大陸將一面爭取台灣民心，一面營造有利統一的國際環境。

孫亞夫指出，一九七九年至今，兩岸關係最大變化是美中台三方力量對比態勢已經發生改變，四十年來，中國大陸改革開放成果使大陸綜合實力發展壯大，「不可逆轉地拉開與台灣的距離」，並拉近與美國的力量對比，「增強實現兩岸統一的基礎」。

孫亞夫稱，中國大陸將讓自身的壯大轉化為推進兩岸關係與實現和平統一的資源，堅持兩岸和平發展政治道路，「堅持一個中國原則、在反對台獨基礎上推動兩岸關係和平發展走向和平統一。」

孫亞夫表示，爭取台灣民心是全面、持之以恆的工作，同時要抓緊時機進一步營造有利實現完全統一的外部環境。中國大陸長期鼓勵、擴大國際社會承認一個中國，隨著中國國際地位不斷增強，更要「進一步壓縮台獨勢力謀求的外部空間」。

上海市台灣事務辦公室主任李文輝則在會中表示，台灣選舉過程中藍綠對抗逐漸淡化，網路跟網紅作用愈來愈大，候選人能力素質在強化。

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