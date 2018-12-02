九二共識怎麼來的？ 吳介民︰唐樹備最早提出 蘇起拿香跟拜

2018-12-02

其實是中國一手主導

〔記者鍾麗華／台北報導〕「九二共識」長期存在爭議，國民黨主席吳敦義日前竟稱「一中各表」不能在中國面前說。中研院社會所副研究員吳介民昨表示，「一九九二年兩會共識」這個說法，最早出現在一九九九年七月，由當時中國海協會副會長唐樹備提出，目的在評論前總統李登輝的「兩國論」。「九二共識」並非前國安會秘書長蘇起發明的，而是由中國主導，蘇起等人更像是拿香跟拜。

吳介民說，李登輝提出「特殊國與國關係」（兩國論），唐樹備一九九九年七月十二日對此評論時表示，把兩岸說成國與國之間的關係，是對「一個中國」原則粗暴的破壞，也是對一九九二年兩會共識的粗暴破壞。

中國國台辦同天在北京邀集台資企業協會會長開會。與會台商指出，中共方面表示，兩岸一切都可以談，但是要回到「一個中國」的原則上來，至少要回到一九九二年的共識。

吳介民分析，從北京回應發現：一、「一個中國原則」是其處理兩岸關係的底線；二、這是「一九九二年兩會共識」或「一九九二年的共識」的說法首次出現；三、中方對此已經「統一口徑」，並試圖透過在中國的台商來傳遞訊息。

吳介民強調，時任新黨立委馮滬祥二千年時傳達了北京對民進黨的警示，這是新聞媒體首度出現「九二共識」這四個字，做為一個政治符碼，從此在新聞媒體上確定下來。

「共識」內容 北京與國民黨各提定義

吳介民指出，追溯「九二共識」歷史可以發現，是北京先提出「一九九二年的共識」這個說法，經兩岸一番折衝交鋒後，才慢慢沉澱簡化為「九二共識」四個字。至於對這個「共識」的內容，北京與國民黨間提出各自定義，重點不同。

吳介民解釋，當時國民黨政府的立場是，若有「九二共識」存在，指的是「一中各表」；但北京從沒有承認過「一中各表」，且從一九九五年後，不斷反駁「一中各表」。從北京的觀點，「九二共識」指的是「堅持一中」，不容許「兩個中國」或「階段性兩個中國」的說法。

吳介民說，「九二共識」從頭到尾是北京一手主導的千術，但台灣還有太多人相信是國民黨、蘇起的發明。「黑的講成白的、顛倒是非，標準的統戰手法。」

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