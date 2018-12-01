偷帶肉品闖關 最重罰百萬

2018-12-01

防堵中國非洲豬瘟 立院修法三讀

〔記者蘇芳禾、簡惠茹／台北報導〕在中國境內蔓延的非洲豬瘟疫情嚴峻，但仍有旅客私帶中國香腸、肉品回台；為展現政府防疫決心，立法院院會昨天快速三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，旅客若違規攜帶肉品入境，最高裁罰金額從一萬五千元調高到一百萬元，最快十二月上路。

總統籲國人勿成防疫破口

總統蔡英文指出，二十一年前台灣爆發口蹄疫情，養豬業損失近一千七百億元。她呼籲國人不要到國外畜牧場所參觀，不要在網路上購買國外豬肉加工品，更不要從國外攜帶肉類產品入境，以免成為防疫破口。

立法院會昨天上午變更議程，將本案列為討論事項第一案，並順利完成二讀、三讀。未來旅客或服務於車、船、航空器人員，攜帶動物產品未依規定申請檢疫，從處三千元以上、一萬五千元以下的罰鍰，提高到一萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

中國疫情嚴重 已蔓延二十省

目前中國境內非洲豬瘟已經有八十一個案例，二十個省、市和區受到波及，顯示疫情嚴峻。民進黨立委蘇震清表示，非洲豬瘟病毒可以在冷凍豬肉內存活達一千天，此次修法是警告不肖業者，不要投機取巧。

農委會副主委黃金城表示，旅客違規從非洲豬瘟或口蹄疫疫區，攜帶家畜肉類產品入境者，裁罰最高罰鍰一萬五千元的案件，過去短短三個月已有兩百六十五件，其中來自中國一百六十件，越南七十三件，因此農委會修法調高罰鍰金額，增加嚇阻效果。

小港機場驗出 中製染病肉品

防檢局也從今年八月起，在各機場、港口與關務署合作加強檢查，昨天在高雄小港機場旅客棄置的中國豬肉中又驗出非洲豬瘟病毒，這已經是第三起案例。

中華民國養豬協會秘書長張生金表示，儘管豬農牧場都已加強消毒等安全措施，但擔憂境外旅客把帶有豬瘟病毒的肉帶進來，讓台灣豬農遭殃，提高裁罰金額有助達到嚇阻目的。

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