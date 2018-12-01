奧會執委會議未提台灣 會籍危機解除

2018-12-01

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕國際奧會（IOC）卅日起在東京召開為期兩天的執行委員會議，台灣舉行「東奧正名公投」引發國際奧會除籍警告，中華奧會秘書長沈依婷表示，由於公投案未通過，IOC會長巴赫等人也感到欣慰，根據她求證的結果，執委會今天的會議中完全沒有提到關於我方名稱的問題，整件事情應已告一段落。

「整件事情已告一段落」

沈依婷受訪表示，國際奧會一直非常關切東奧正名公投，除了三度來函，主席巴赫在亞運時遇到我國的亞運執行委員及財務委員會主席陳國儀，曾向他表示，台灣選手在亞運成績非常好，希望你們國內注意保護選手參賽權益，讓你們的選手能在二○二○時繼續留在奧林匹克，為你們的國家代表出賽。

沈依婷說，由於巴赫曾做此暗示，國際奧會委員吳經國昨和她拜會了IOC國家關係治理部門的組長波伊維，波伊維示意不會在今天執委會將此事提出討論，也就是不會就我們的會籍做任何討論。今天求證的結果，會議上完全沒有提到我方名稱的問題，整件事情應已告一段落。

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