被指歌詞涉及政治 生祥樂隊被中國下架

2018-12-01

去年奪下金曲獎評審團獎

〔記者林政平／台北報導〕曾多次獲金曲、金音獎肯定的「生祥樂隊」，以美濃客家農民之子林生祥為核心，歌曲多關心農工、環境議題，「生祥樂隊」昨在臉書粉絲團貼出一張來自中國騰訊音樂的公告，指他們的歌曲《拜請保生大帝》因歌詞涉及政治相關內容文字，違反平台法規與協議約定，需做下架處理。

ＭＶ向「反五輕運動」致敬

《拜請保生大帝》收錄在生祥樂隊去年奪下金曲獎評審團獎的專輯《圍庄》，結合嗩吶、鼓、電月琴等輕快伴奏旋律，MV則向參與高雄「反五輕運動」的已故戰將李玉坤致敬，李在三年前的十二月因腦中風倒下，醫護連夜急救無效後辭世。

專輯《圍庄》製作是透過群眾募資出版，林生祥去年在金曲獎領獎時，表示要將榮耀歸給二五五五名支持者，當時他感性的說：「環境運動路迢迢，我們一起努力。」

對於遭下架，生祥樂隊經紀人Thomas昨表示，「大家都知道原因，中國跟台灣不一樣，尊重他們的決定」，並透露林生祥本人知道此事，但沒想對此發表意見。而不少網友看到公告後，也打趣留言表示，「中國認證神曲」、「中國越禁，我們越愛」。

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