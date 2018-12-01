蔡英文：選後兩岸城市交流 勿有政治前提

2018-12-01

接見美方訪問團 強調維持現狀政策不變

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕九合一選舉過後，國民黨高雄市長當選人韓國瑜表明將加大力道推動包括兩岸在內的城市交流，而台北上海雙城論壇也預定在十二月二十日登場，蔡英文總統昨表示，選後很多人民關切兩岸交流，尤其是城市交流的議題，我們的態度從過去、現在到未來都一樣，對於城市間的交流，採取正面、開放的態度。但是希望這些城市的交流不要有政治前提，讓交流回歸交流，不要受到政治前提的干擾。

兩岸政策 人民未做出改變

面對民進黨選舉慘敗，總統說，在這次選舉中，人民對政府內政上的作為表達不滿，我們必須虛心檢討。但她認為，在這次地方性的選舉上，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變，因此在九合一大選後，「我們維持現狀的政策仍然不變」。

蔡總統昨在總統府接見「美國外交政策全國委員會訪問團」時提到，雖然這次選舉民進黨交出的成績單令人失望，但是，民主選舉是台灣最大的資產，也是和中國最大不一樣的地方。即便在選後反映出來種種的事情，但是台灣持續堅守自由民主的價值是不變的，我們也會爭取和理念相同國家繼續為保護民主自由一起努力。

城市交流 採正面開放態度

蔡總統強調，政府對於兩岸城市間的交流，採取正面、開放的態度，但是希望這些城市的交流不要有政治的前提。

此次「美國外交政策全國委員會訪問團」成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特大使、國務院前亞太助卿羅素、在台協會前主席薄瑞光、國務院前代理亞太助卿董雲裳等人。

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