Q3不佳＋10月股災 今年GDP面臨下修壓力

2018-11-30

〔記者鄭琪芳、吳佳穎／台北報導〕行政院主計總處今將公布最新國內生產毛額（GDP），由於今年第三季GDP已下修，加上十月股災影響民間消費動能，儘管十月出口表現優於預期，今年GDP可能面臨微幅下修壓力，明年GDP則將受到美中貿易戰、全球經濟放緩等影響。

主計總處八月預測今年GDP成長二．六九％，但因消費成長不如預期，第三季GDP概估二．二八％，下修○．○八個百分點。而且，十月全球股災爆發，影響消費動能，零售業營業額僅年增○．九％，餐飲業營業額年減一．三％，經濟部預估十一月零售業營業額年減二％，消費動能仍顯疲弱。

此外，第三季出口表現平平，雖然十月出口年增七．三％優於預期，但進口增幅更大，可能將抵銷部分出口成長。不過，近來半導體設備購置回升，帶動民間投資增溫，可望支撐今年GDP成長。

另外，台經院昨公布十月製造業景氣信號值微增○．五四分，續亮代表「低迷」的黃藍燈，已連續五個月亮起黃藍燈，今年全年製造業燈號呈現黃藍燈，而受貿易戰、油價下跌等影響，預估明年製造業景氣燈號將維持黃藍燈。

台經院助理研究員方俊德分析，國際機構普遍看壞明年全球經濟成長，且近期原油、原物料價格下修，全球貿易表現將受影響，台灣出口將難維持前兩年的高成長。

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