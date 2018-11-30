301.6萬人月薪不到3萬元 18年新低

2018-11-30

受僱者平均月薪增2.11％ 20年最大

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布調查報告，今年五月全體受僱者平均月薪三萬八五○○元，較去年增加七九七元或二．一一％，為近廿年最大增幅；其中，三○一．六萬人月薪不到三萬元、占卅三．二八％，較去年少三．五萬人及○．六八個百分點，且月薪不到三萬元人數為近十八年新低。

主計總處官員指出，二○○九年及二○一○年，月入不到三萬元的受僱者一度飆至三六○萬人上下、約占四成五；但因基本工資逐步調升，加上廠商調薪較為積極，月薪不到三萬元者已連續五年減少、占比也下降，月入三萬元以上者則增加。

根據主計總處調查，今年五月全體受僱就業者九○六．二萬人，每月主要工作經常性收入（具兩份以上工作者，採計主要工作之收入，未含獎金、紅利等）平均三萬八五○○元。

全體受僱就業者中，月入不到三萬元有三○一．六萬人、占卅三．二八％；月入三萬至五萬元有四三七．四萬人、占四十八．二七％；月入五萬元以上有一六七．二萬人、占十八．四五％。

另，今年五月非典型就業（部分時間、臨時性或人力派遣）共八十一．四萬人、占全體就業者七．一三％，再創歷年新高，較去年增加九千人或一．○五％，增幅趨緩。

由於非典型就業者收入不如全職工作者，也是低薪問題的原因之一。官員表示，受到金融海嘯影響，二○○九、二○一○年非典型工作者年增逾五％，近三年因景氣回溫而降至二％以下；而非典型就業者增加也與廠商僱用型態多元化有關，其他國家更為普遍，我國非典型工作者占受僱者僅約八％，日本高達三成七、韓國也約三成三。

非典型就業主因，「職類特性」（指工作具特殊性質，如營建工多有短期性質）占廿八．七六％最多，「找不到全時、正式工作」占廿三．八五％次之；「求學及受訓」者占十六．八二％。

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