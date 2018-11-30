最低工資法草案今預告

2018-11-30

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部今將預告「最低工資法」草案，根據草案內容，審議方式由最低工資委員會廿一名委員採取共識決，若無法凝聚共識，才會改採多數決。勞動部長許銘春表示，若審議會決定調整最低工資，須送行政院核定，政院可以退回一次，退回後若委員會仍維持原議，政院就要核定，也就是只能退回一次。

調整案 政院僅可退回一次

「最低工資法」草案原本預計十月提出，為多蒐集各界意見，延至十一月底預告。根據草案內容，將設最低工資委員會，由勞方、資方各推派七名委員，加上政府及學者七位委員，組成共廿一名委員的審議委員會，每年第三季召開會議，採共識決，若無法達成共識再改採「多數決」。

此外，「最低工資法」明訂調整指標，初步規劃分為「應」參採及「得」參採指標；至於如何採納，還要凝聚各界共識，目前最有共識的調整指標為「消費者物價指數」。

至於違反「最低工資法」的處罰，初步規劃回歸適用「勞基法」罰則，即二萬元以上、一百萬元以下罰鍰；且雇主給付工資若低於法定最低工資，主管機關應有權利限期雇主給付補足差額，使最低工資具有強制效力。

國民黨立委王育敏昨質詢表示，最低工資審議委員會是否仍有一個太上皇機構行政院？審議過程有多久？許銘春說，草案規定開完會十日內送政院，政院收文後廿日內核定，若行政院退回，委員會卅日內要再開會，若委員會仍維持原議，政院就要核定。

另外，這次九合一選舉執政黨挫敗，外界質疑是硬推「一例一休」所致，之後「勞基法」又二修，是否可能三修或把七天假還給勞工？對此，許銘春表示，「勞基法」修法今年三月才上路，基於法律穩定性，短時間要再修法要很慎重；至於七天國假，當初是內政部基於國定假日一致所做的調整，是否再調整會再跟內政部研議。

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