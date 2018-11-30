台商回流聘外勞鬆綁 有落日條款

2018-11-30

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了因應台商回流，行政院拍板鬆綁產業外勞配額。勞動部長許銘春昨在立法院答詢表示，返鄉台商外勞鬆綁，還是要以保障國人就業、不影響國人薪資前提下，進行全盤考量，且在一定條件下才鬆綁，並有落日條款，不是永遠。

根據行政院提出方案，原則上外勞放寬可增聘十％為原則，三Ｋ五級制的各類上限不逾四十％天花板，但設有科技產業投資金額需達二．五億元以上、提供一百名本勞就業及本勞平均薪資應達三萬元等三項附帶條件。

民進黨立委黃秀芳質疑，行政院長賴清德提出返鄉台商適用一定的外勞鬆綁附帶條件，雖然訂有附帶條件，但外界質疑這樣對原本就根留台灣的業者不公平，大家也都有缺人缺工的問題。

對此，許銘春強調，本國企業缺人缺工才是要解決的問題，但是這波台商回流聘僱外勞是有附帶條件的，包含所聘僱的本勞薪資水平、要聘僱多少本勞等，都設有一定條件。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，這件事從頭到尾是國發會在主導，二○一二年馬政府也有類似措施。他認為，政府不該放任要回來的台商用便宜的外勞，甚至是跟政府討更高的外勞配額，「難道這樣做真的能解決缺工問題嗎？還是這就是我們的產業政策？」

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