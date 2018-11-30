這款台日關係 恐成全球唯一

2018-11-30

記者林惠琴／特稿

國民黨提出反核食公投以逾七七九萬票過關，維持全面禁止日本三一一核災地區食品進口，此時中國放出日本核食解禁訊息，台灣未來恐成為全球唯一全面禁止日本區域性食品國家。我國駐日代表指「公投出來，大家共同承擔」，但政府過去連公聽會都開不成、無法講清楚核災區食品可以透過科技做好輻射檢測與篩管，如何期望民眾理解而「謹慎」投票？公投過後，食安管理只是照舊，但台灣恐將陷入更大的國際壓力與窘境。

回顧幾年，幾起進口商將台禁止輸入的福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣產品，產地改標籤為其他縣市生產，讓民眾對政府把關失去信心，儘管事後大動作擴大稽查，搬出一堆輻射檢測數據要大家「別驚」、「很安全」，一切於事無補！

二○一六年底，核災區食品解禁聲浪四起，政府規劃系列公聽會，卻因爆發衝突破局、延期，後來此議題就如地雷一般，再沒人敢踩，連食藥署風險評估報告也是「偷偷地」放在官網上，公投前仍畏首畏尾、未能說明輕重關係與規劃對策，終釀成大禍。

「核食」當然沒人支持開放，但政府未能說清楚、講明白，反成為有心人士綁架政策的籌碼，問題不在民眾愚昧，而是政府政策溝通失能！

如今中國都要逐步解禁了，台灣卻坐困愁城，恐步上南韓禁止日本特定食品進口、遭日本控訴而敗訴的下場，若日本向世貿組織申請對台貿易報復授權，不僅台日友好關係蒙上陰影，更將嚴重衝擊貿易，落得雙輸。

政府無意與日為敵，也不會犧牲人民健康，更應正視大眾疑惑，全力溝通，才是台灣食品政策與國際接軌的敲門磚。

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