2011年迄今 日本輸台食品／檢驗13萬件 未發現輻射超標

2018-11-30

〔記者林惠琴、楊綿傑／綜合報導〕日本福島核災發生後，許多國家陸續管制日本食品進口，台灣更是禁止五個核災縣所有食品品項輸入；但衛福部食藥署統計，從二○一一年至今年，已共檢驗十三萬件日本輸入食品，結果輻射均未超標，二二四件檢出微量輻射僅占○．一七％，檢出情況呈逐年減少；專家認為，管制應以高風險品項取代地區。

學者：高風險品項管制較佳

食藥署統計，二○一一年日本輸入食品檢出微量輻射為六十五件，隔年達到最高峰為七十五件，之後開始下降，今年截至十一月二十九日檢出五件，歷年以茶類、水產品檢出為主，數值均符合我國與日本標準，並未超標。

食藥署副組長魏任廷表示，目前全面禁止日本特定縣市所有品項、其他縣市要求附輻射檢測或產地證明文件的國家，全球只剩台灣與中國，例如台灣禁止輸入日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣所有品項，中國在新潟米開放前，則是十縣市所有品項。其他多數國家多不再以縣市做為限制標準，而以高風險產品類別管制。

不過，由於日前反核食公投通過，食藥署指出：「我們就是尊重。」現階段持續目前禁止日本五個核災縣所有品項進入的政策。

原能會解釋，目前衛福部在各關口針對日本進口食品進行取樣，之後分別送到核研所、輻射檢測中心做檢測，透過這樣的檢測流程，對核災區食品能檢測出輻射是否符合標準或有無超標。

台灣食品安全促進協會理事長、台大毒理學研究所教授姜至剛說明，台灣現在禁止五縣所有品項，其實部分食品風險不高，反而其他縣市部分食品恐怕風險較高卻未管制，並不合理。他直言：「核食誰不反對？」公投結果源自於未充分溝通，恐不僅不能確實保障台灣民眾的健康，也影響國際貿易的平等、外交關係。

陽明大學環境與職業衛生研究所所長楊振昌也指出，若能夠有完整、詳實的評估，當然是以高風險品項取代地區管制較佳，政府應準備更嚴謹的風險評估、強化溝通。

2011至2018年日本輸入 食品輻射檢驗一覽表

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