中國解禁日食 學者促台日簽食安協議

2018-11-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣反日核災區食品公投上週過關，中國廿八日則開始解除部分日食進口管制。學者指出，蔡政府兩年內在民意壓力下處理空間不大；若日台興訟，將破壞台日關係，對CPTPP、FTA與漁業協議等談判造成全面性影響。學者建議，可考慮和日本簽署食品安全協議，使食品進口台灣時有具體法規遵循，同時確保食安並維持台日關係。

若日台興訟 耗時又傷雙方關係

輔大日本研究中心主任何思慎昨受訪表示，蔡政府已錯過解決此問題的黃金時機，本來五縣可以分別討論，如今公投通過，蔡總統尊重民意，壓力之下空間不大，兩年內要解決「非常困難」。若日方向WTO提告，提訴、判決等時程也需約兩年，屆時確認福島核災的後續處理和食品安全，進一步取得台灣消費者的信任，可能才是好的時間點。

政大國關中心研究員蔡增家認為，仍能漸進式處理此問題，建議第一步可和日本簽署食品安全協議，制定細則、使日食進口一事有具體法規得以遵循，是確保食安並維持台日關係的作法。他認為，成田機場所在的千葉縣，出口食品占比最大、距離最遠、影響最小，可考慮列為解禁的第一個縣，並設定觀察期。

中經院副執行長李淳表示，南韓曾禁止日本特定產品進口，日本向WTO控訴，二○一六年底WTO判南韓多數項目敗訴，南韓提出上訴，目前仍未做出最終判決。台灣情況與南韓「如出一轍」，在WTO爭端解決機制下，敗訴機率很高。若台灣敗訴，日本可向WTO申請對台灣貿易報復的授權，對台灣將造成嚴重衝擊。

蔡增家也直言，因中國已部分解禁，台灣方面若走到訴訟階段，不僅傷害人民情感，且我方敗訴機會也高。更遑論提告將破壞台日關係氛圍，連帶影響台灣欲加入日本主導的CPTPP、FTA甚至漁業協議談判等，將對民眾權益、外交關係和經濟互動等造成全面性的影響。

蔡增家強調，這不只是民進黨的事情，若國民黨再次執政，也會面臨這問題，「反而是把問題留給自己」。何思慎則說，日本與中國和南韓間也有同樣問題，但仍能談雙邊關係進展，日本以「此問題不解決、就擋住其他可能性」的態度對待台灣，對台灣並不公平。

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