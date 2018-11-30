總統：台日目前關係穩定

2018-11-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本外相對台灣公投通過反對日本五縣食品解禁表示遺憾，是否影響台日兩國友好關係引起關注。蔡英文總統昨接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫一行，仍強調現階段台日關係穩定且交流密切。

大橋光夫昨在日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫等陪同下，赴總統府晉見總統，就台日各項交流議題及雙邊關係交換意見。

對於日本外相公開表示，我國通過反對日本五縣食品解禁公投案表示遺憾，不排除提交世貿組織進行爭端解決，總統並未在公開談話觸及相關內容。不過，總統強調，現階段台日關係穩定且交流密切，期待未來台日關係持續加強。

總統並指出，台日之間互為第三及第四大貿易夥伴，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，對雙方深具戰略意義。她也期盼大橋會長能夠協助台灣，讓台灣在日本政府的支持下，參與CPTPP第二輪談判。

大橋光夫這次來台是參加「台日第三國市場合作委員會」及「台日經貿會議」，總統昨說，這兩個會議對現在整體的台日關係而言，非常重要。

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