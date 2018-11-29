考驗白綠合作》 北市立委補選 柯營擬推陳思宇上陣

2018-11-29

〔記者郭安家、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕剛落幕的九合一選舉，民進黨全國慘敗，台北市長柯文哲則險勝三千多票。針對民進黨立委姚文智請辭立委後，須補選的北市士林大同區立委席次，有民進黨人士拋「白綠合作」，但本報掌握消息指出，柯陣營在該區補選不會缺席，計畫推正宗柯家軍、台北市政府觀傳局長陳思宇參選，有意搶下這席。

陳思宇：還有重要市政要處理

對此傳聞，陳思宇透露，廿四日投票當天，確實有大同區地方人士打電話勸進她參選。「但我現在沒有想這麼多。」陳說，她今年初才接任觀傳局長，就任僅十個月，還有很多重要市政要處理，尤其十二月卅一日的跨年晚會，是一項重大任務，心思與時間都放在籌辦活動。

記者進一步詢問陳思宇，若柯文哲親自勸進，是否有意願角逐立委一職？陳未正面回應，僅說：「等到他（指柯）哪天找我再說吧！」她要先把手邊的任務完成，才是最重要的。

民進黨梁文傑、王世堅等被點名

士林大同區立委補選，被視為白綠未來能否合作的指標。民進黨人士已拋出「白綠合作」想法，立委王定宇認為合作契機是，柯要「包容小柯黑」、民進黨則要「不推大柯黑」，但柯昨受訪時僅笑稱：「大跟小是怎麼定義？」

民進黨內目前被點名參加士林大同區立委補選的，包括台北市議員梁文傑、王世堅、前觀傳局長簡余晏，未爭取連任的議員何志偉已表態參選。

一九八六年生的陳思宇是台北市議員陳建銘之女，曾在陳建銘辦公室任助理，而後擔任前觀傳局長簡余晏的機要秘書兩年，去年五月就任市府副發言人，在簡去職後，柯欽點接任局長，當時年僅卅一歲，是柯市府最年輕的首長。陳建銘本次市議員選舉以無黨籍參選連任成功，公開挺柯。

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