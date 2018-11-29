民進黨中常會 推舉林右昌代黨主席

2018-11-29

〔記者楊淳卉、盧賢秀／綜合報導〕總統蔡英文因九合一選舉大敗辭去民進黨主席。民進黨中常會昨推舉中常委、基隆市長林右昌擔任代理黨主席。林右昌會後表示，民進黨敗選給他們很大反省空間和機會，民進黨唯有反躬自省，才有進步空間，要徹底反省，「重點不在世代交替，必須深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔共同面對。互相補位，不是互相卡位。」

協調黨主席與立委補選

林右昌表示，民進黨仍然是執政黨，對社會有很大責任，呼籲從政同志和黨務主管幹部，在這艱困時刻要團結一致，安撫並鼓舞支持者，不可失了意志和志氣。

林右昌表示，擔任代理黨主席職務，他有兩個任務，一個是儘快進行黨主席補選作業，另外是立委補選提名作業。因此黨中央今將成立提名協調小組，他會在代理的這段時間把職務做好。

林右昌受訪時也強調，他原本就是民進黨中常委，每週三都要參加中常會，暫時性的「代理黨主席」主要是協調黨主席補選和立委補選事宜，不會佔用到市政時間，仍會以基隆的市政工作為主。

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