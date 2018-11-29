國會議長 非政黨工具

2018-11-29

記者邱燕玲／特稿

二○一六年二月一日，蘇嘉全宣誓就職立法院長，強調國會議長中立化。過了兩年多的今天，民進黨因九合一選舉大敗，蘇有意辭去立法院長一職參選民進黨主席，不是以全體民意、國家為重，反而以政黨為主要思考，這叫承擔嗎？民進黨內任何人都可以表達意願參選黨主席，但最不該參選黨主席的正是立法院長蘇嘉全，這不是因為他個人，而是基於對立法院長職務的尊重，如果沒有這種認知，未把全國民意當成自己的重要工作，認為選黨主席更重要，心中只有民進黨，證明其已不適格當立法院長；民進黨內若不認為這是嚴重問題，不加以阻止，還跟著附和稱讚，根本是把國會議長當成政黨的工具，下次選舉等著再被大海嘯淹沒。

立法院長的角色與立委不同，立法院長的養成不易，需要有資歷、熟知立院運作，要磨練多年才會出一個王金平。但看看現在的民進黨把國會議長當成什麼，把這職務當成和立委一樣，是可以隨時轉換跑道的跳板，這樣對嗎？立法院長是讓你民進黨這樣用的嗎？原來在民進黨心目中，國會議長如此廉價、還不如一個黨主席來得重要。

大家都知道蘇嘉全與小英關係良好，辭國會議長如此重大的事，沒人相信蘇未事先告知高層，重點是高層的反應如何。如果是將之痛罵一頓，要其繼續留在位子上好好做事，至少讓人放心政府還是正常的；若是默許、放任其釋放風向，甚至贊同這種作法，那這已是國安危機。在此決策的過程中，沒有阻擋，甚至加以認同附和的人，絕對是這次敗選當中最應被撤換、最應被改革的對象。

民進黨說要大破大立，檢討改革，但看到如此離譜的規劃安排，綠委們只敢私下痛罵卻不敢公開批判，這算哪門子的大破大立？放任所謂「承擔說」在黨內流傳，就能自我催眠說這是承擔嗎？選民和民進黨不同，選民是有眼睛、有腦袋的。

蘇嘉全如果成功當選民進黨主席就算了，若是破局，未來就算仍坐在國會議長寶座上，所有人都知你心中只想去當民進黨主席，國會中立只是個笑話，議長將更難做下去。

蔡總統昨說檢討不會閉門造車，而是要打開大門，接受社會的批判。如果真有這誠意，小英到各地的傾聽之旅就應該主動開放媒體採訪，讓大家看看民進黨自己如何檢討。

可惜的是，到目前為止，外界還感受不到民進黨的真心改革，只看到防誰、堵誰、保誰、護誰，如果民進黨的大破大立是這個樣子，摧毀民進黨的海嘯不會只來一次。

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