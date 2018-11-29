蘇嘉全選黨魁？ 民進黨立委驚：怎麼這麼誇張

2018-11-29

〔記者彭琬馨、邱燕玲、蘇芳禾／台北報導〕民進黨在九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨魁，傳出高層有意讓立法院長蘇嘉全接任黨主席。部分民進黨立委對此安排不以為然，立委林靜儀表示，院長換人茲事體大，眼前最重要的應該是讓民眾感受到民進黨願意檢討敗選的心情，若搞到立法院要大搬風「觀感不太好」。

一位不具名的立委說，黨內立委對蘇嘉全成為黨主席可能人選「很震驚」，不只詫異、還覺得「怎麼這麼誇張」，甚至可以用「震撼彈」來形容。這位立委並說，蘇嘉全論資歷輩分當然夠，只是能否回應社會對民進黨期待、能否有感，「還要想一下」，且若蘇嘉全擔任黨主席，未來民進黨很可能就會向保守勢力靠攏。另一不具名立委表示：「都已經什麼時候了，現在民進黨最不應該被外界認為還在內鬥，若蘇嘉全真的擔任民進黨主席，會讓人留下院長當一半落跑的印象。」這位立委並質疑：「若蘇嘉全可以，為什麼蘇貞昌不行？」

「若蘇嘉全可以 為什麼蘇貞昌不行？」

立委李俊俋廿五日在臉書公開主張中生代提早全面接班，隨後蔡英文總統在李俊俋臉書上留言表示「我們一起來讓中生代承擔更大的責任」等語。對傳出蘇嘉全有意參選黨主席，李俊俋昨受訪表示，還是希望黨內徹底檢討，新的黨主席要給大家新觀感、新面貌、新思維。中常會昨推出代理主席，儘快辦理主席改選相關事宜。

希望「老一輩的人能放手」

立委何欣純則說，黨內有一股聲音，希望「老一輩的人能放手」，找個年輕一點的人來當黨主席，給國人不一樣的看法，接下來擔任黨主席的人，必須「大破大立」，不能落入刻板印象的窠臼。

還有立委對於民進黨已經敗選，黨內卻在爭權一事感到「心灰意冷」，透露自己想「歸隱山林」。

至於立法院副院長蔡其昌日前點名文化部長鄭麗君接任民進黨主席，國民黨立委許毓仁昨天質詢時問鄭麗君，是否有信心接下黨主席職位？鄭麗君表示，這不是她可在此回答的，「我代表文化部，沒辦法回答這個問題。」

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