蔡：會做一個很不一樣的總統

2018-11-29

〔記者楊淳卉、蘇永耀、林敬倫／綜合報導〕民進黨九合一選舉大敗後，辭去黨主席的總統蔡英文昨於民進黨中常會發表談話。蔡英文細數她的執政缺失，她表示，做為執政團隊的領導者，要負起責任，她會做一個很不一樣的總統，執政團隊也會虛心檢討，勇於改變。

蔡英文並透過臉書直播談話畫面。她以略顯低沉的聲音表示，在十一月廿四日的選舉，民進黨繳出令人失望的成績單。改革沒有錯，但是過去改革的過程中，累積下來人民對執政者的不滿，這一次衝擊了民進黨選舉的表現。

選擇沉默 社會沒有停止分裂

蔡英文說，在推動改革的同時，民進黨沒有給予受影響的人足夠的撫慰。民進黨在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。民進黨追求台灣轉型的長期目標時，忽略人民現在的感受。常用專業語言解釋國家政策，沒有跟人民溝通的效果。

蔡英文強調，她忽略了總統應該成為國家的主要溝通者，也因為跟社會的溝通不足，讓社會團體的期待跟政府施政產生落差。當她為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上選擇沉默或模糊時，人民不會因為她的沉默而停止分裂。民進黨察覺到社會劇烈的變化，但與社會溝通的方式顯然跟不上變化的速度。台灣人民用選票給民進黨上了一課。

新的黨主席 不是高層指定

蔡英文指出，民進黨的新主席將是選舉產生，不是高層指定。相信在新任的黨主席領導下，民進黨會展開一場轟轟烈烈的檢討。民進黨不會閉門造車，而要打開大門，接受社會的批判，進行改造。

蔡也向黨內喊話，指民進黨可以大鳴大放，但不該互相指責，「責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難。」

中常會前，蔡英文另在臉書公布「給黨員的一封信」。她表示，敗選辭黨主席，是民進黨負責任的傳統，但這只是整個敗選檢討的起點。最該改變的人是她，也希望能拋磚引玉，讓敗選的檢討反省更加全面。

赴宜蘭會基層 向支持者道歉

蔡總統昨天也到宜蘭，進行傾聽之旅第二站。她與小英之友會、各鄉鎮市競選後援會幹部座談，立委陳歐珀、代理縣長陳金德等人也與會。對於宜蘭失守，蔡向支持者抱歉，強調行政院長賴清德已帶領行政團隊做相關政策檢討，之後一定會做人事調整，帶動新的執政面貌。

蔡英文致詞後，隨即進行「閉門會議」。據與會人員轉述，蔡英文在會中強調，民進黨這次大選失敗，是因為支持者存在「價值觀上的衝突」，例如廢死、一例一休、同性婚姻及農漁業政策等，像同婚議題，老年人與年輕人就存在價值觀衝突，未來政策推動，將積極下鄉，聽取民眾心聲，並加強部會之間溝通。

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