國際奧會主席巴赫：歡迎「中華台北」參加2020東奧

2018-11-29

〔駐日特派員林翠儀／東京二十八日報導〕前來日本出席奧運相關會議的國際奧會（ＩＯＣ）主席巴赫（Thomas Bach），他今天重申歡迎「中華台北」隊參加二○二○年東京奧運，間接否認了國際奧會執行委員會將懲處台灣的傳聞。

台灣爭取東奧正名公投引起國際奧會關注，先前也傳出如果東奧公投通過，即將於東京舉行的國際奧會執行委員會將把台灣會籍列入討論議題。東奧正名公投案最後未過關，但反對正名的中華奧會還語帶威脅地警告，如果提案的公投團體對該會或該會主席林鴻道提告，三十日在東京舉行的國際奧會執委會，仍可能對台灣提出懲處。

為出席國際奧會執委會及國家和地區奧委會協會（ＡＮＯＣ）全體會議，巴赫在上週訪日，二十四日曾和日本首相安倍晉三前往福島視察奧運棒壘球比賽場地，他今天到東京奧運暨帕運組織委員會進行拜會，並與東奧組委會會長、前日本首相森喜朗共同舉行記者會。

巴赫日前向參加亞奧會（ＯＣＡ）運動員論壇的台灣運動員表示，「歡迎中華台北隊，參加二○二○年東京奧運」，他今天在回答台灣媒體詢問時，再度重申同一句話。

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