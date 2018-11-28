小英勉縣市長落選人勿喪志

2018-11-28

〔記者王善嬿、林國賢、張聰秋、張菁雅／綜合報導〕蔡英文總統昨晚在官邸宴請部分民進黨縣市長落選人，與會縣市長落選人表示，總統除了將敗選責任往自己身上攬，也鼓勵大家不要喪志，四年後再贏回來。

競選連任失利的嘉義市長涂醒哲在餐敘後表示，總統宴客大致討論敗選原因，然而最主要是彼此交流、慰勞，他也特別感謝蔡總統的輔選，尤其選後她承擔全部責任，最為辛苦。

彰化縣長魏明谷昨晚表示，他有過敗戰經驗，勝敗結果泰然處之，總統還安慰他，選輸不必自責，也不要怪自己、更不要喪志，四年後民進黨再贏回來，總統扛起敗選責任，反倒更讓他過意不去，休息一段時間後，他會投入輔選，繼續為民進黨效命。

同樣連任失利的雲林縣長李進勇則表示，他與總統就農業問題交換意見，面對農工不足、農民老化及產銷不穩等問題，政府必須正視並提出具體可行的解決方法，妥善照顧農民、振興農村，才能找回失去的民心。

李進勇盼政府重視農村困境

李進勇說，他同時也與總統討論國土規劃中農業縣土地劃分問題及如何導入科技農業、智慧農業等，他與總統談得很開，氣氛融洽。

台中市長林佳龍昨晚雖也受邀，因蔡總統已在廿五日中午約見林佳龍，林因此向總統請假，沒有出席。

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