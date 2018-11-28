鄭文燦：府院黨都應改組

2018-11-28

〔記者魏瑾筠、俞肇福、翁聿煌、陳心瑜／綜合報導〕民進黨在縣市長大選遭受空前挫敗，多位民進黨籍縣市長昨天不約而同要求檢討黨政團隊。桃園市長鄭文燦向總統直諫「黨改組不夠，府院黨都應該改組」；基隆市長林右昌也要求中央制定政策應先與地方溝通。

林右昌：應多與地方溝通

「一個黨不要怕失敗，哪怕是失去民心」，鄭文燦昨天說，他也向蔡英文表達，只有黨改組不夠，府院黨都應該改組，應該大幅度積極回應民意，只有大破大立，才能再重新贏得人民的信任。他強調，只有檢討選戰策略、改組黨部是不夠的，一個政黨的生命在於人民的支持，應該要積極地去反省，到底哪些政策是不對、不夠的，該調整就調整，該改變就改變，執政之路才能走得長久。

另外，總統蔡英文因敗選請辭民進黨主席，被視為代理主席熱門人選的鄭文燦也表示，他已向蔡英文說明桃園市議會今天將開始審查總預算，「沒有足夠時間擔任代理黨主席」而婉拒此職。

鄭文燦說，代理主席需要主持中常會還有黨務工作，且很快就要面臨五席立委的補選提名，但他接下來的大部分時間都在市議會審預算，必須以市政為主，若同時代理黨主席，「角色有衝突」。

對於民進黨在這次大選慘敗，基隆市長林右昌說，中央部會制定政策，有很多首長是在雲端，不知民間看法，不像縣市首長每天和民眾互動，過去幾年中央不少政策造成民意反彈，建議中央政府日後在制定重大決策前應該找立委及縣市首長共同討論，而不是決定了再來問意見，避免民眾對政策反彈或誤解。

林右昌舉例，像「一例一休」雖然是進步的概念，但搞到勞資雙方都不滿，即使後來有修正，但傷害已經造成；其次，為了空污問題，推出老舊柴油車淘汰政策，老百姓認為補助或補貼不足，當然會對政策產生反彈，導致民眾用選票發洩不滿，因此從中央到地方都應該要深切檢討。

蘇：中生代應扛重責

代表民進黨競選新北市長失利的蘇貞昌，昨天持續謝票，對於媒體關心選後檢討，蘇貞昌認為民進黨要誠實檢討、勇敢面對，對於繼任的黨主席，蘇仍然認為應由優秀的中生代來扛更大的責任，「如果有需要，我都願意協助。」

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