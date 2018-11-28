2018-11-28

記者邱燕玲／特稿

如果昨天有看段宜康的質詢，會覺得民進黨確實有在反省、檢討，小段利用質詢時間痛陳民進黨施政不力，表面上是批評執政團隊，事實上是要讓外界看到民進黨的自我反省，沒想到行政院秘書長卓榮泰卻在立院公開反嗆段不檢討，甚至請段「出來選黨主席！」

如果政院官員過去面對政策有這種辯護戰力，民進黨或許不會選得這麼差，而政院秘書長在立法院公開受訪指責自家立委，不但搞錯地點、搞錯重點，也讓人質疑「民進黨有真心在檢討嗎？」

民進黨大敗後，府院黨未同步進行檢討調整，而是由黨先改革，府、院待立法院本會期結束後再調整。對於黨的改革及未來黨主席人選，民進黨立委李俊俋廿五日率先在臉書拋出「中生代接班」主張，接著小英親自在李俊俋臉書回覆「一起讓中生代承擔更多責任！」當天小英也在官邸約見民進黨各派系領袖，會中達成共識，希望由成功連任桃園市長的鄭文燦先代理黨主席，高層由上而下「拱燦」意味濃厚。

不過，原本認為敗選後陳菊與賴清德「走人」是理所當然的新潮流，在菊德兩人都被慰留後，強烈反對同屬新系的鄭文燦接下黨主席一職，認為這樣「府院黨都是新潮流」，勢必再被黨內外攻擊；另一方面，新系也認為桃園市「藍大於綠」，鄭文燦接黨主席必然引來攻訐，市政也會受到影響。

這次敗選，黨內部分聲音立即指向新潮流，新系有自知之明，因此希望儘早退出戰場，也避免加入戰局。不料小段在立院質詢時當著賴揆的面檢討執政失敗之處，慷慨激昂、獨白痛陳二十分鐘後，卓榮泰下午到立院通知媒體要受訪，談的內容竟是痛批段宜康上午的質詢，認為段不檢討自己還破壞團結。

一個政院官員如此積極聯繫媒體要接受訪問，談的不是檢討施政或政策，卻是砲轟自家立委，如果在中常會等民進黨自家場合就算了，在立法院質疑立委檢討執政團隊，徒讓外界看笑話，也讓大家質疑只想「保皇」，看不出真心檢討，只看到了內鬥。

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