陳菊：相信總統會再站起來

2018-11-28

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長陳菊昨天說，此次選舉失敗，並不代表總統所領導的國家發展是失敗的，總統做為女性總統，要面臨許多挑戰，相信「她一定會再站起來」。

民進黨遭逢敗選，黨內一片檢討聲浪，總統府內部分行程改由副總統陳建仁及陳菊代替總統接見。

陳菊昨分別接見「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」暨「國家傑出經理獎」得獎人及企業經理人協進會幹部代表、美國傑出華裔女性政商訪問團。陳菊表示，昨天應該是由總統親自與大家見面，但台灣剛歷經一場重要選舉，總統所領導的政黨，在這次的選戰中失敗，總統一方面深切的反省檢討，一方面則必須很快地面對她所領導政黨的失敗，請大家多多諒解。

陳菊認為，總統所領導的政黨面臨失敗，這表示台灣進入一個與過去完全不同的時代，網路的時代、資訊非常豐富的時代，面臨這樣一個完全不同的選舉方式，代表政府一定是做得不夠好，人民給了教訓，所以要虛心接受，重新檢討再出發。

陳菊另說，現階段總統處理很多重要事務，重新面對人民，「要再一次重新站起來」。陳菊說，總統做為國家領導人，必須因應世界的變化、科技的變遷，承受更大的挑戰，「我們對蔡總統很有信心」。

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