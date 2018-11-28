下鄉傾聽 蔡：重新整隊 打好下半場

2018-11-28

未來不再推出太多政策 盡量僅做微調

〔記者葛祐豪、蘇永耀／綜合報導〕民進黨在九合一大選慘敗，蔡英文總統認為檢討不能閉門造車，要付諸行動，人民用選票表達對執政團隊的不滿，她要展開一系列行程虛心聽大家意見，昨天第一站就到高雄，與敗選的民進黨高雄市長候選人陳其邁一起出席後援會會長座談。

首站抵高雄 與基層座談

與會人員提出年金改革、一例一休、公投投票時間太長、空污等十多個敗選原因，蔡英文也對中央執政造成選舉的沉重負擔表示很抱歉，並承諾未來盡量在政策上僅做微調，不要再推出太多政策。

蔡回應，希望大家共同來面對這個很困難的局勢，二○○八年、二○一二年的時候都遇過，「相信只要重新整隊，上半場我們打得不好，下半場我們一定打得很好。」

選戰結束，陳其邁沉潛兩天後，昨天與蔡總統一起出席在三民區寶珠溝活動中心舉辦的後援會會長座談，約有上百人參加。

蔡英文致詞時說，民進黨要把握機會，好好來檢討，她對於中央執政造成選舉的沉重負擔表示很抱歉。她指出，黨中央首先會做黨部的調整，她已經辭黨主席，今天會產生代理黨主席，下一任黨主席也會很快產生，也希望中生代可以扮演最重要的角色。

她也說，同樣的調整，不只在政策上，也包括執政團隊，「我們的態度就是要接受民意」。

這場檢討會議並未開放媒體採訪，民進黨立委劉世芳會後轉述，敗選原因，矛頭指向最多的是年金改革、一例一休，其餘包括公投投票時間太長、空污、老車、農漁業、同婚等議題，都有人提出，約有十多個原因。

陳其邁中油工會後援會長顏飛龍在會中指出，年金改革與一例一休的反彈最大，是敗選主因；而且這次公投通過的案子應謙卑執行，不要再用立法院過半優勢來阻撓。

‬顏飛龍也說，蔡總統也應公開宣示，年改階段性任務已經完成，勞保年金改革不要再推動了，否則二○二○總統大選，民進黨會更慘。另針對中生代接班，顏飛龍當場提出讓林佳龍、陳其邁分別接任總統府及民進黨秘書長，博得全場掌聲。

蔡英文則回應，南部人對同婚、一例一休的看法，與北部人不太一樣，未來盡量政策上僅做微調，不要再推出太多政策。她也強調年金改革沒有溝通得很好，以至於反映在選票上。

陳：謙卑傾聽人民意見

陳其邁則對支持者感到抱歉，強調自己努力不夠，還要學習，「民進黨對批評與教訓應該感謝，謙卑傾聽人民意見，並以具體行動回應。」

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