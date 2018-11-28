蘇嘉全辭立法院長接黨魁？ 民進黨立委不認同：政局更動盪

2018-11-28

〔記者邱燕玲、蘇永耀／台北報導〕對於蔡英文總統決定由蘇嘉全請辭立法院長，出任民進黨主席。蘇嘉全辦公室昨晚回應指出，蘇院長昨晚與友人餐敘，並無前往總統官邸與會，對相關報導毫無所悉。蘇只說未去官邸，但未直接否認出任黨主席一事。

黨政高層昨晚透露，黨內已一致共識推舉基隆市長林右昌代理黨主席。明年初黨主席補選，高層也已屬意由立法院長蘇嘉全請辭轉戰民進黨主席，帶領全黨迎戰後年總統及立委選舉。

黨內立委昨聽聞此事都覺「不可思議」，直問「真的假的？」有些立委覺得辭去立法院長一職犧牲很大，有些則認為立院龍頭要改選，政局反而更動盪，不認同這項安排。

至於傳出立院龍頭將改選，預料英系的陳明文和黨團總召柯建銘均有意願角逐，柯昨晚受訪表示「毫無所悉」。柯建銘說，他昨天一整天都在忙，晚上都還在辦公室，根本沒人和他討論此事，他對此「毫無所悉」。

據了解，因桃園市長鄭文燦無意接下黨主席，蔡總統只好找蘇嘉全接手，蘇嘉全方面昨晚也讓部分黨內人士獲知此訊息，因此小英找蘇嘉全是確有其事。

對於中生代接班，蘇嘉全廿六日受訪時曾表示，黨主席要由誰來接，還是要經過民進黨內部的討論，但他質疑「中生代的定義是什麼？幾歲以內？還是政治資歷？什麼叫中生代？」蘇嘉全認為，還是要內部好好討論，領導這個黨，贏得民心最重要。

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